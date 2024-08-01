В Казани открыли сквер имени Айрата Хайруллина

Фото: Динар Фатыхов

В Казани появился сквер имени депутата Госдумы Айрата Хайруллина. У входа установили памятный камень. Речь на открытии произнес старший брат погибшего депутата Илшат Хайруллин, передает корреспондент «Реального времени».



Сквер расположен на улице Газовой, рядом с домом №7. На его создание уже потрачено 18 миллионов рублей из личных средств семьи Хайруллиных. Первоначальный бюджет составлял 8 миллионов рублей. Планируется, что завершение работ обойдется еще в 5 миллионов рублей.

Напомним, Айрат Хайруллин погиб 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирном, рядом с матерью.

В январе 2021 года власти Казани решили переименовать в честь Хайруллина улицу 2-ю Газовую. Идею предложил коллектив школы №82, в которой учился депутат.



Галия Гарифуллина