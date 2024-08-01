Задолженность Елены Блиновской перед государством составила 1,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Блогер Елена Блиновская предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 906,6 млн рублей, легализации более 700 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей. Общая задолженность блогера перед государством составляет около 1,2 млрд рублей.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской. Дело будет направлено в Савеловский суд Москвы для рассмотрения по существу. Блиновской грозит до 16 лет колонии.

В рамках расследования следователи допросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО с января 2024 года, признала вину частично. В отношении ее мужа, Алексея Блиновского, уголовное дело выделено в отдельное производство.



Накануне Московский городской суд продлил ей арест до 19 августа 2024 года. По ее делу арестовано более десятка счетов и объектов недвижимости.



Анастасия Фартыгина