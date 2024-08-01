Артем Лукоянов покидает казанский «Ак Барс»

Фото: Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» расторг договор с российским нападающим Артемом Лукояновым. Игрок провел с командой 13 сезонов, сообщает пресс-служба команды.

— Самоотверженная игра, важнейшие голы и неоценимый вклад в победы клуба — мы запомним это навсегда. И особенно будем скучать по искрометным шуткам и остроумным ответам в интервью. Благодарим Артема Лукоянова за самоотдачу в каждом из 13 сезонов. Желаем успехов и удачи, — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба «Ак Барс».

Сегодня «Ак Барс» также заявил о расторжении контракта с Райли Барбером. Контракт с американским нападающим был расторгнут по взаимному согласию. В прошедшем сезоне Барбер пришел в «Ак Барс» из казахстанского «Барыса», где показал высокую результативность.

Разиль Самигуллин