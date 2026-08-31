В России временно разрешили продавать на АЗС топливо по стандартам ниже «Евро-5»

Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России разрешило временную реализацию на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также терминами «Евро 2», «Евро 3», «Евро 4» и «Евро 5». Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго страны.

Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.



— Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка, — подчеркнули в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Сейчас они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях до конца июня.

АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива, и граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик, подчеркнули в Минэнерго.



— Постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка. Оно позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива, — говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом он заявил на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.



Галия Гарифуллина