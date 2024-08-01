После частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле госпитализированы 7 человек, в том числе 4 ребенка

В Нижнем Тагиле произошло частичное обрушение жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, пострадали 7 человек — они были госпитализированы. Среди пострадавших — 4 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Из Тагила вылетели вертолеты территориального центра медицины катастроф с детьми. Малышей ждут специалисты Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Также один из вертолетов доставил взрослого пациента.



Около места проведения поисково-спасательных работ расположился мобильный комплекс ТЦМК. В его салоне, который представляет собой низкопольный автобус, пострадавшим оперативно оказывают помощь два анестезиолога-реаниматолога (детский и взрослый), четыре фельдшера, нейрохирург и травматолог.

По предварительной информации оперативных служб, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации — эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже.

Рената Валеева