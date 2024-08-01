Его искал Интерпол: в Домодедово по прилете из Ташкента задержали обвиняемого в аферах казанца

Всего пять месяцев провел в международном розыске заочно обвиняемый в мошенничестве казанец Александр Кравченко. Сегодня МВД сообщило о его задержании в московском аэропорту Домодедово по возвращении на родину из Ташкента (Узбекистан).



В розыск Кравченко объявлялся по инициативе МВД Татарстана по обвинению в ряде преступлений по статье 159 УК РФ.

По версии следствия, с февраля по ноябрь 2019-го обвиняемый под предлогом вложения денег в бизнес присвоил себе более трех миллионов рублей, которые ему передали доверившиеся граждане на основании инвестиционных договоров. После скрылся за границей.