Увеличение выплат контрактникам, продление IT-ипотеки до 2030 года, завершение весенней сессии Госдумы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 31 июля.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении единовременной выплаты военнослужащим, заключившим контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Ее размер увеличили с 200 до 400 тыс. рублей. Глава государства рекомендовал властям субъектов установить аналогичные единовременные выплаты. С учетом новой выплаты заключившие контракт в Татарстане могут получить до 1,7 млн рублей.
- Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о продлении льготной IT-ипотеки до 2030 года на новых условиях. Предельная ставка составит 6% годовых, максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей. Зарплата заемщика должна составлять от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 90 тыс. рублей для остальных населенных пунктов. На программу планируется выделить дополнительные 23 млрд рублей.
- В Татарстане утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год. Он увеличился на 14,8% и составит от 12 963 рублей для пенсионеров до 16 430 рублей для трудоспособного населения.
- Сегодня завершилась весенняя сессия Госдумы. За время работы депутаты приняли 331 закон, что на 169 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа принятых законов 215 являются законами прямого действия, а 92 — социально значимыми.
- Сегодня Дума приняла закон об обязательстве иностранцев с российским гражданством незамедлительно встать на воинский учет. Неисполнение этого требования повлечет за собой лишение гражданства Российской Федерации. Также в третьем чтении приняли закон о запрете продажи энергетиков детям — он вступит в силу 1 марта 2025 года.
- Прокуратура потребовала 6 лет колонии для экс-председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова по эпизоду злоупотребления полномочиями с ущербом 623 млн рублей. В последнем слове банкир заявил: не планировал банкротства банка. Казанский суд рассматривает дело более двух лет. За это время срок давности по трем другим эпизодам предполагаемых злоупотреблений истек, и суд прекратил преследование в этой части. Актуальная версия обвинения звучит так: по указанию Зарипова в 2016 году «Интехбанк» аккумулировал средства подконтрольных организаций на счете «ПСФ «Строительный центр», откуда их направили на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан» с целью «создания видимости очистки от плохих долгов». При этом обязательства подконтрольные заемщики не выполнили, а сделка способствовала краху банка. Данные действия подсудимого прокуратура и СК квалифицировали по части 2 статьи 201 УК РФ, в прениях адвокат просил смягчить квалификацию и применить срок давности. В 2019-м схожим образом Зарипов уже избежал судимости.
- В России начался третий этап нестратегических ядерных учений, в которых принимают участие Южный и Центральный военные округа и личный состав ВКС. Военные будут отрабатывать подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
- Замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов заявил, что инвестиции в агропромышленный комплекс Татарстана за последние 5 лет составили около 146 млрд рублей, из них 122 млрд — в сельское хозяйство. Также регион стал лидером по производству молока и оказался одним из лучших регионов по объему инвестиций. Помимо этого, в Татарстане на 0,8% выросло промышленное производство.
- Компания Samsung Electronics сообщила о росте операционной прибыли во втором квартале 2024 года на 1458% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено высоким спросом на чипы памяти, который стимулируется инвестициями клиентов в развитие ИИ.
- Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, поместили в новую киот-капсулу повышенной надежности. Сообщается, что монтаж капсулы проходил постепенно с 22 июля и сейчас она соответствует всем требованиям безопасности.
- Шесть человек, заразившихся ботулизмом, продолжают лечение в стационарах России. Все они находятся в тяжелом состоянии, троим из них требуется ИВЛ. Напомним, что случаи массового заражения инфекцией зафиксировали в июне в нескольких регионах России.
- Все пассажиры сошедшего с рельсов в Волгоградской области поезда прибыли в Сочи двумя составами. Первый поезд с пострадавшими прибыл вчера, второй — в ночь на среду. Большинство пассажиров продолжили путь до Адлера и Сочи.
Ключевые события 889-го дня специальной военной операции на Украине:
- Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских Вооруженных сил нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.
- Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28 734 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 732 танка и других боевых бронированных машин, 1 393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 597 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 225 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Олег Исаков
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