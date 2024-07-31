Икону «Троица» Андрея Рублева установили в новую капсулу повышенной надежности
Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, поместили в новую киот-капсулу повышенной надежности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник из Троице-Сергиевой лавры, где сейчас находится икона.
Он рассказал, что монтаж капсулы проходил с 22 июля и был выполнен ювелирно.
— Капсула соответствует всем требованиям, ее изготовили в Германии по заказу. Информации о том, как верующие смогут посещать икону, пока нет. Этот вопрос еще обсуждается, — дополнил источник.
Напомним, в июле 2023 года РПЦ передала икону «Троица» Троице-Сергиевой лавре. Договор об этом утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.
В начале 2024 года икону немного отреставрировали — укрепили некоторые ее участки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.