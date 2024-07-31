Икону «Троица» Андрея Рублева установили в новую капсулу повышенной надежности

Икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, поместили в новую киот-капсулу повышенной надежности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник из Троице-Сергиевой лавры, где сейчас находится икона.

Он рассказал, что монтаж капсулы проходил с 22 июля и был выполнен ювелирно.

— Капсула соответствует всем требованиям, ее изготовили в Германии по заказу. Информации о том, как верующие смогут посещать икону, пока нет. Этот вопрос еще обсуждается, — дополнил источник.

Напомним, в июле 2023 года РПЦ передала икону «Троица» Троице-Сергиевой лавре. Договор об этом утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

В начале 2024 года икону немного отреставрировали — укрепили некоторые ее участки.