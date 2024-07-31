Госдума обязала иностранцев с российским гражданством сразу вставать на воинский учет

Государственная дума приняла закон, обязывающий иностранцев, получивших российское гражданство, сразу встать на воинский учет. Невыполнение этого требования станет основанием для лишения гражданства.

Согласно новому закону, все иностранцы, получившие российский паспорт, обязаны в течение 30 дней обратиться в военный комиссариат по месту жительства для постановки на воинский учет.

В конце прошлого месяца в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении иностранным гражданам вида на жительство в России. Согласно документу, иностранные граждане смогут получить разрешение на постоянное проживание в России в одном случае — если гражданин предоставит документ, который удостоверит факт того, что его родители принадлежат к народам, проживавшим на территории России.

Анастасия Фартыгина