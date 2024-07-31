Госдума завершила весеннюю сессию: депутаты приняли 331 закон

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Госдума завершила свою весеннюю сессию, приняв в общей сложности 331 федеральный закон. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передают «Ведомости».



Из общего числа принятых законов 215 являются законами прямого действия, а 92 — социально значимыми. В своем выступлении Володин также отметил, что перед пленарным заседанием он переговорил с президентом Владимиром Путиным, который передал благодарность депутатам за проделанную работу.

Володин подчеркнул, что Госдума впервые за всю историю современной России формировала правительство и теперь вместе с ним несет ответственность за эффективность решения задач в интересах страны и граждан. Среди принятых в эту сессию законов был большой блок о поддержке участников и ветеранов спецоперации, их семей. Кроме того, были утверждены изменения налогового законодательства, об индексации пенсий работающим пенсионерам, о запрете треш-стримов, продажи энергетиков детям и работы «наливаек».

В прошлом году весенняя сессия завершилась 26 июля. За семь месяцев было принято 500 законов, из них 136 — социально ориентированных, а 334 закона — прямого действия.

Осенняя сессия 2024 года продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 16 сентября.

Рената Валеева