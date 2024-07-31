Samsung заявил о рекордном росте прибыли в 1458% за второй квартал 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics сообщил о росте операционной прибыли во втором квартале 2024 года. Прибыль компании увеличилась на 1458% по сравнению с прошлым годом и составила 10,4 трлн вон (7,6 млрд долларов).

Рост обусловлен высоким спросом на чипы памяти, который стимулируется инвестициями клиентов в развитие искусственного интеллекта.

Общая выручка Samsung также выросла — на 23,4%, и составила 74 трлн вон (53,5 млрд долларов). Чистая прибыль компании выросла с 1,7 трлн — до 9,8 трлн вон (6,96 млрд), что является наивысшим показателем с 2010 года.

Подчеркнем, что продажи смартфонов в Казани за год выросли более чем на треть. Согласно исследованию аналитиков «Авито», в топ-3 наиболее популярных марок гаджетов вошли Samsung, Apple и Xiaomi.



Анастасия Фартыгина