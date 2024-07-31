Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Дарья Пинегина

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту о запрете продажи энергетиков детям, предполагается ограничить реализацию данного товара для несовершеннолетних на территории всей страны. В том числе регионы получат возможность дополнительно отрегулировать данный проект, а именно установить место и время продажи продукта.

Параллельно с законом о запрете энергетиков детям депутаты должны рассмотреть законопроект о запрете треш-стримов в социальных сетях. В случае принятия проекта организаторы, а также участники такого видеоформата будут штрафоваться до 1 млн рублей с последующим изъятием оборудования для ведения стримов.

Разиль Самигуллин