Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям
Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщает «Интерфакс».
Согласно законопроекту о запрете продажи энергетиков детям, предполагается ограничить реализацию данного товара для несовершеннолетних на территории всей страны. В том числе регионы получат возможность дополнительно отрегулировать данный проект, а именно установить место и время продажи продукта.
Параллельно с законом о запрете энергетиков детям депутаты должны рассмотреть законопроект о запрете треш-стримов в социальных сетях. В случае принятия проекта организаторы, а также участники такого видеоформата будут штрафоваться до 1 млн рублей с последующим изъятием оборудования для ведения стримов.
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