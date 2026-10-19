Ozon введет плату для владельцев ПВЗ
Сбор не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы
Ozon с 1 декабря начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов за услуги агента. Сбор не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе маркетплейса.
Для точек, работающих меньше года, плата составит 1 рубль. В компании пояснили, что отношения с владельцами ПВЗ строятся на основе агентского договора, а по закону услуги агента должны оплачиваться.
При этом «Яндекс Маркет» не планирует вводить подобную плату, а Wildberries отметил, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского вознаграждения.
Ранее сообщалось, что Ozon закроет страховую программу для пострадавших от атак продавцов.
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