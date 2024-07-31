В Сочи прибыли все пассажиры поезда, который ранее сошел с рельсов в Волгоградской области

Фото: Максим Платонов

В Сочи прибыли все пассажиры поезда, который ранее сошел с рельсов в Волгоградской области. В РЖД сообщили, что люди, находившиеся в поезде при происшествии, добирались до места назначения двумя составами.

Первый поезд с пострадавшими прибыл в Сочи еще вчера, второй оказался на месте назначения в ночь со вторника на среду. В нем ехали пассажиры непострадавших вагонов, сообщает РИА «Новости».

Основная часть прибывших — это туристы, в основном все они ехали до Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 29 июля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. На 30 июля число госпитализированных после аварии сократилось до 12. Среди них — трое детей.

Разиль Самигуллин