В Сочи прибыли все пассажиры поезда, который ранее сошел с рельсов в Волгоградской области
В Сочи прибыли все пассажиры поезда, который ранее сошел с рельсов в Волгоградской области. В РЖД сообщили, что люди, находившиеся в поезде при происшествии, добирались до места назначения двумя составами.
Первый поезд с пострадавшими прибыл в Сочи еще вчера, второй оказался на месте назначения в ночь со вторника на среду. В нем ехали пассажиры непострадавших вагонов, сообщает РИА «Новости».
Основная часть прибывших — это туристы, в основном все они ехали до Сочи, остальные последовали до Адлера. На перроне пассажиров также встречали медики и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 29 июля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. На 30 июля число госпитализированных после аварии сократилось до 12. Среди них — трое детей.
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