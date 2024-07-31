По трем эпизодам истек срок давности: в Казани прокурор просит посадить на 6 лет экс-главу «Интехбанка»

Фото: Ирина Плотникова

6 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями на 623 млн рублей запросила прокуратура в прениях для экс-председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова. Еще по трем эпизодам Вахитовский суд прекратил его преследование за сроком давности еще год назад, передает журналист «Реального времени».



В последнем слове Марсель Зарипов сказал, что не стремился к банкротству банка и не планировал причинить вред.

Вкратце напомним версию обвинения по трем прекращенным эпизодам:

Эпизоды 2—4. Заведомо невыгодные замены заемщиков по кредитам в 120,2 млн: результатом злоупотребления экс-главы «Интеха» силовики считают сделку от 28 апреля 2016 года, после которой должником по кредиту банка на 25,7 млн стал не частник Габдуллин, а ООО «Новая нефтехимия», которое не могло исполнить и не исполнило обязательства по возврату заемных средств. Схожая сделка была совершена 17 октября 2016-го по кредитам «Итеры-Казань» на 21,5 млн — обязанность погашать их перешла к «Трейдкому», но выплат не было, а уступка прав сопровождалась снятием залога. А 22 ноября 2016-го по той же схеме произошла невыгодная замена заемщика ООО «Симург» на ООО «Камелия» по обязательствам перед «Интехом» на 73 млн рублей. Денег банк не получил, право требовать залоговое имущество по договору с «Симургом» утратил.

Напомним, дело Зарипова суд рассматривает уже более двух лет. Ущерб по нему в СК оценили в 743 млн рублей, при этом АСВ предъявило Зарипову гражданский иск на 1,8 млрд рублей, включив в него и те эпизоды, по которым срок преследования истек еще до направления дела в суд.

В данный момент в деле банкира остался лишь один эпизод:

«Очистка» от долгов с ущербом 622,9 млн: по версии СК, с 23 марта по 5 августа 2016 года по указанию Зарипова «Интехбанк» перечислил средства ряду подконтрольных организаций (включая «Центр проектного финансирования», «Александрию», «Седьмой причал»), а затем они были аккумулированы на счете ООО «ПСФ «Строительный центр» и пошли на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан». При этом указанные в договорах обязательства перед банком подконтрольные организации не выполнили, а вся многоступенчатая операция преследовала цель создания видимости очистки от плохих долгов. Предправления обвиняют в том, что он действовал не в интересах банка, а в целях извлечения выгод и преимуществ сторонней коммерческой организацией, чем способствовал краху «Интеха».

Данные действия Зарипова квалифицировали по части 2 статьи 201 УК РФ. В прениях адвокат подсудимого Юрий Некрасов просил оценить их по более мягкой части 1 и, применив норму о сроке давности, прекратить преследование.

Напомним, в 2019-м году срок давности уже позволил Зарипову избежать уголовной ответственности по первому делу.

Итоговое решение по новому делу планируют огласить в середине августа.