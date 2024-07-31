В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 1,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

С 1 августа в Татарстане военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в размере 1,7 млн рублей. Увеличение связано с новым указом президента России, предусматривающим федеральную выплату в 400 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты предоставляются также от Татарстана (1 млн рублей) и муниципалитетов (до 300 тысяч рублей).

Помимо финансовой поддержки, контрактникам гарантированы все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Их семьям оказывается помощь местными властями, а предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними рабочие места и выплачивают зарплату.

Напомним, что в начале месяца выплаты составляли до 1,5 млн рублей. Сумма складывается из выплат от республики — 1,05 млн рублей, Минобороны — 195 тысяч, городов и районов Татарстана — до 300 тысяч.



Анастасия Фартыгина