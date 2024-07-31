В России начался третий этап нестратегических ядерных учений

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В России начался третий этап нестратегический ядерных учений. В них принимают участие Южный и Центральный военные округа, а также личный состав ВКС, сообщает RT.

В рамках учений военные будут отрабатывать подготовку частей военных сил России к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В прошлом месяце в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил были проведены электронные ракетные пуски по условным целям противника. В Минобороны отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.

Разиль Самигуллин