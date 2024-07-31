Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей контрактникам на СВО

Фото: Анна Сейтумерова

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим, заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря для прохождения службы в зоне специальной военной операции.

Размер выплаты составит 400 тысяч рублей — она полагается тем, кто подпишет контракт о прохождении военной службы на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины. Изначально сумма выплат составляла 200 тысяч рублей.

Кроме того, глава государства рекомендовал властям субъектов установить аналогичные единовременные выплаты для военнослужащих, которые заключили контракт с 1 августа. Сумма выплат должна быть также не менее 400 тысяч рублей.



В начале июля Татарстан увеличил единоразовые выплаты контрактникам до 1,5 млн рублей.