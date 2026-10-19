Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы

Корректировки, которые приведут к снижению запланированных доходов бюджета, маловероятны

Минфин планирует встречу с РСПП для обсуждения предложений бизнеса по налогу на сверхдоходы. Однако, как сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, корректировки, которые приведут к снижению запланированных доходов бюджета, маловероятны, передает «Интерфакс».

— Параметры налога уже заложены в бюджет. Мы встретимся с коллегами, послушаем предложения, но в целом это будет зависеть от того, на какие дополнительные доходы мы будем выходить, — сказал он.

По словам Сазанова, сроки встречи зависят от графика главы Минфина Антона Силуанова. Отдельных отраслевых встреч не планируется. Говорить о том, войдут ли производители удобрений в число плательщиков налога, пока рано — нужно дождаться котировок по итогам 2026 года.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Ранее Силуанов заявлял, что внесенная в Госдуму редакция законопроекта уже является компромиссом с бизнесом. Документ предусматривает налог в 30% (для золота — 20%) на сверхдоходы в горнодобывающей отрасли. Президент «Норникеля» Владимир Потанин отмечал, что ключевым остается определение налогооблагаемой базы: «Нельзя брать деньги авансом, нужно брать с заработанного».

Также сообщалось, что Володин поддержал повышение налогов для золотодобытчиков. Мера необходима для пополнения бюджета, чтобы в дальнейшем иметь возможность расширить меры поддержки.

Алсу Сабирзанова