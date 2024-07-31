Объем инвестиций в агропромышленный комплекс Татарстана за 5 лет составил 146 млрд рублей

Фото: Илья Репин

За последние пять лет инвестиции в агропромышленный комплекс Татарстана составили порядка 146 млрд рублей, из них в сельское хозяйство — 122 млрд рублей. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов.

По его словам, Татарстан лидирует по производству молока, обеспечивая 6% всего объема молока в России. Кроме того, регион является одним из лучших в стране по объему инвестиций.

— Сегодня Татарстан по многим показателям сельскохозяйственной промышленности идет вперед. В Республике есть 4,5 млн сельхозугодий. Из них 3,3 млн гектаров — пашни. Сельское население составляет 930 тыс. человек: каждый четвертый житель республики живет в селе. В отрасли заняты около 140 тыс. человек, это 7% экономически активного населения Татарстана, — подчеркнул Гарипов. — За 2023 год мы имеем продукцию на 590 млрд рублей. По производству продукции в сельском хозяйстве мы входим в пятерку лидеров производственников-аграрников России, располагая 2% сельхозугодий, мы сегодня производим 3,5% сельхозпродукции.

Татарстан лидирует по производству молока, обеспечивая 6% всего объема молока в России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ленар Гарипов отметил, что инвесторы сыграли большую роль в становлении сельского хозяйства Татарстана. Они реконструировали и модернизировали крупные фермы в деревнях, а также продолжают строить новые площадки. Так, например, в начале июля раис республики Рустам Минниханов посетил два молочных завода в Кукморе — один из них рассчитан на 1 500 тыс. голов, а второй — на 4 800.

За последние три года в эксплуатацию ввели 63 новых комплекса с более чем 43 тыс. голов дойных коров.

— Это позволило увеличить объем молока на 340 тыс. тонн, всего же республика вышла за рубеж 2 млн тонн молока. Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства, — заключил замминистра.

Олег Исаков