Михаил Мишустин объявил о продлении льготной IT-ипотеки до 2030 года на новых условиях

Фото: Максим Платонов

Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о продлении льготной IT-ипотеки до 2030 года.

При этом меняются условия кредита. Предельная ставка составит 6% годовых вместо прежней в 5%. Максимальная сумма кредита составит до 9 млн рублей. Ранее рассматривалась сумма до 18 млн рублей для городов-миллионников.

Зарплата заемщика должна составлять от 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, и от 90 тыс. рублей для остальных населенных пунктов. На жителей Москвы и Санкт-Петербурга программа распространяться не будет.

На программу планируется выделить еще 23 млрд рублей. По мнению властей, это поможет решить жилищный вопрос для не менее чем 2,5 тыс. сотрудников аккредитованных IT-компаний.

Стоит отметить, что в начале июля в России продлили семейную ипотеку до 2030 года. Ее также смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.

Разиль Самигуллин