Талия Минуллина: 90% частных инвестиций Татарстана приходятся на 10 районов

Однако при подготовке проектов на местах они сталкиваются с практическими трудностями

Около 90% частных инвестиций в Татарстане сосредоточено в 10 муниципальных районах. Такая концентрация вызывает обеспокоенность, заявила журналистам руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

По ее словам, на форумы и деловые мероприятия Татарстана, в том числе «КазаньФорум», «Ростки» и «ТАЙМ», приезжает много потенциальных инвесторов. Однако при подготовке проектов на местах они сталкиваются с практическими трудностями — вопросами оформления земли, подключения к инженерным сетям и другими проблемами.

Агентство инвестиционного развития не может сопровождать каждый проект самостоятельно, поэтому значительная часть этой работы ложится на муниципальных инвестиционных уполномоченных. Обычно эти обязанности выполняют заместители глав районов по экономике, у которых есть и другие задачи. Минуллина призвала муниципалитеты находить время для работы с инвесторами и местными предпринимателями, готовыми расширять производство.

Чтобы заинтересовать инвестора, муниципалитетам важно не только предложить участок, но и заранее оценить, как новое предприятие сможет встроиться в местные производственные цепочки. Нужно определить доступных поставщиков и сырье, точки подключения к инфраструктуре и стоимость ее подведения, отметила глава агентства.

В Казани стартовала образовательная программа для инвестиционных уполномоченных. Она включает два очных четырехдневных модуля: первый проходит сейчас, второй запланирован на ноябрь. Между занятиями участники будут дорабатывать проекты и посещать онлайн-вебинары и семинары.

В декабре лучшие инвестиционные концепции представят раису Татарстана. Минуллина ожидает, что подготовить предложения для рассмотрения руководством республики смогут от пяти до десяти команд из 45 муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в Челнах намерены построить центр обработки данных за 15 млрд рублей.

Никита Егоров