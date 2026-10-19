Toyota намерена к 2030-му оснастить всю линейку машин обновлениями «по воздуху»

Речь идет о системе безопасности, функции автономного вождения и других

Фото: Реальное время

Toyota планирует к 2030 году внедрить программную платформу Arene во всю модельную линейку. С ее помощью автомобили смогут получать беспроводные обновления функций. Об этом пишет «Российская газета».

Компания намерена оснастить платформой 10 млн новых автомобилей 50 моделей. Расширять ее применение, в том числе на машины партнеров по альянсу, Toyota планирует до 2035 года.

Arene разработала компания Woven by Toyota. Платформа позволяет обновлять «по воздуху» системы безопасности, функции автономного вождения и мультимедийные возможности без посещения сервиса.

Впервые Arene использовали в обновленном кроссовере RAV4 2025 года. На платформе работают новая мультимедийная система с персонализированным интерфейсом и голосовым управлением, а также функции комплекса Toyota Safety Sense 4.0. Среди них — контроль движения на перекрестках и слепых зонах, помощь при перестроении, распознавание пешеходов и велосипедистов, а также дистанционная парковка со смартфона.

Ранее были названы автобренды, которые ушли из России, но продолжили получать выручку из страны.

Никита Егоров