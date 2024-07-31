Шесть пациентов с ботулизмом остаются в тяжелом состоянии, троим требуется ИВЛ

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В стационарах России продолжают лечение шесть человек, заразившихся ботулизмом. Все они находятся в тяжелом состоянии, троим из них требуется ИВЛ. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.



Случаи массового заражения ботулизмом были зафиксированы в июне в нескольких регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 июня сообщил о госпитализации 301 человека.

Позднее в администрации Костромской области сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. Также стало известно о смерти пациента, госпитализированного ранее с признаками ботулизма. Однако инфекция не была первопричиной его смерти.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства товаров и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этому делу в Москве были задержаны четыре человека, в том числе гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

Рената Валеева