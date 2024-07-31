В Татарстане установили величину прожиточного минимума на 2025 год: она возросла на 14,8%
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, в котором утверждена величина прожиточного минимума в республике на 2025 год.
Согласно документу, величина прожиточного минимума составит:
- в расчете на душу населения — 15 073 рубля;
- для трудоспособного населения — 16 430 рублей;
- пенсионеров — 12 963 рубля;
- детей — 14 621 рубль.
О планах повысить прожиточный минимум на 15% на 2025 год «Реальное время» писало в середине июля.
С 1 января 2024 года средняя величина прожиточного минимума в Татарстане составляет 13 135 рублей в месяц. Для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 14 317 рублей, для пенсионеров — 11 296 рублей, а для детей — 12 741 рубль.
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