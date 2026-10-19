Дефицит бюджета Татарстана в 2027 году составит 8,5 млрд рублей

Доходы бюджета прогнозируются в размере 558,1 млрд рублей, расходы — 566,6 млрд

Фото: Сергей Козлов

Депутаты Госсовета Татарстана приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Документ рассмотрели на 25-м заседании парламента.

Доходы бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 558,1 млрд рублей, расходы — 566,6 млрд рублей. Дефицит составит 8,5 млрд рублей. При этом в проекте пока не учтены целевые трансферты из федерального бюджета: их распределят ко второму чтению федерального законопроекта, сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

Основным источником доходов станет НДФЛ: поступления в консолидированный бюджет Татарстана ожидаются на уровне 253 млрд рублей, из них 177 млрд рублей — в республиканский бюджет. Налог на прибыль прогнозируется в размере 135,6 млрд рублей, акцизы — 56 млрд, налог на имущество организаций — 53,5 млрд рублей. Неналоговые доходы могут составить 41 млрд рублей.

По словам Файзрахманова, в бюджете заложены расходы на социально значимые мероприятия, повышение зарплат, капитальные вложения, ввод новых социальных учреждений и региональные проекты. Также планируется выделять межбюджетные трансферты на решение местных вопросов с привлечением средств самообложения граждан.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2027 году ожидаются в объеме 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд рублей. Дефицит также прогнозируется на уровне 8,5 млрд рублей.

Поправки к законопроекту можно внести до 30 октября.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует нехватку 800 млн рабочих мест.

Никита Егоров