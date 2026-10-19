Узбекистан и США подписали соглашения на $12 млрд

Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру

Узбекистан заключил с американскими компаниями 54 соглашения в сфере торговли, инвестиций и технологического сотрудничества на сумму $12 млрд. Об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Мининвест страны, передает «Интерфакс».

Договоренности охватывают промышленность, транспортную и энергетическую инфраструктуру, критически важные минералы, финансовый сектор, цифровые технологии, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

В частности, с Wabtec достигнуты договоренности о локализации производства железнодорожной техники. С Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock — о выходе узбекских компаний на международные рынки капитала и привлечении институциональных инвесторов. В горнодобывающей отрасли соглашения с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura касаются освоения месторождений и поставок минеральных ресурсов.

В деловой программе в Самарканде участвовали представители более 400 компаний, включая свыше 100 американских.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал крупную сделку по закупке белорусского калия. По его словам, цена будет значительно ниже той, что США платят Канаде.

Алсу Сабирзанова