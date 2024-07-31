В Татарстане сообщили о росте промышленности в первом полугодии 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

Промышленное производство в Татарстане в первом полугодии 2024 года выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обрабатывающие производства показали наибольший рост — 3%, энергетический сектор — 4,3%. Однако добыча полезных ископаемых сократилась на 3,3%.

Среди наиболее динамично развивающихся секторов: производство лекарственных средств и медицинских материалов (+56,6%), машин и оборудования (+46,5%), прочих готовых изделий (+23,9%), электрического оборудования (+23,8%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+20,1%) и ремонт машин и оборудования (+13,9%).

Снижение наблюдается в следующих отраслях: пошив одежды (-16,6%), полиграфическая деятельность (-16,4%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-14,6%), кокса и нефтепродуктов (-1,8%) и прочей неметаллической минеральной продукции (-1,2%).

Подчеркнем, что раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о заинтересованности в реновации промышленных мощностей. На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» руководители предприятий показали новые проекты в области нефтехимии и композитных материалов.



Анастасия Фартыгина