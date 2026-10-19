Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Доходы бюджета составили 37,283 трлн рублей, расходы — 42,910 трлн, дефицит — 5,626 трлн рублей

Президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

Доходы бюджета составили 37,283 трлн рублей, расходы — 42,910 трлн, дефицит — 5,626 трлн рублей.

Как ранее сообщали в Минфине, приоритетные направления получили необходимое финансирование: социальная поддержка уязвимых категорий граждан, укрепление безопасности и обороноспособности, обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. Кассовое исполнение составило 98,9% к сводной бюджетной росписи.

Фактические доходы превысили прогноз на 721,6 млрд рублей (на 2%) и доходы 2024 года — на 575,2 млрд (на 1,6%). Доля ненефтегазовых доходов к ВВП выросла с 12,6% до 13,4%, нефтегазовых — снизилась с 5,5% до 4%.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2025 год. Доходы фонда за 2025 год составили 16,357 трлн рублей.

Алсу Сабирзанова