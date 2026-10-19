Архитектор Аракелян проверил ход реконструкции здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы»

Строгий авторский надзор обусловлен сложностью и уникальностью проекта

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Руководитель московского архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян провел выездное совещание в рамках авторского контроля на площадке реконструкции объекта культурного наследия — здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы». Архитектор, разработавший концепцию восстановления по заказу группы компаний «СМУ-88», проверил соответствие текущих работ проектным решениям.

В ходе визита особое внимание было уделено нынешнему этапу строительства — заливке несущих монолитных конструкций и восстановлению исторической кирпичной кладки. Аракелян проинспектировал геометрию и качество исполнения возводимого каркаса, провел технические консультации и согласовал дальнейший график работ.

«Работа с историческим наследием не терпит шаблонных решений, поэтому регулярный авторский контроль и прямой диалог с инженерами критически важны. Сейчас мы проходим один из самых ответственных этапов — формирование нового несущего каркаса внутри исторического периметра. Нам необходимо с ювелирной точностью вести заливку монолита, чтобы новая структура работала автономно и деликатно соседствовала со стенами XIX века. Сегодня мы сверили все ключевые узлы, проверили качество подбора дореволюционного кирпича и обсудили технические нюансы сопряжения старого и нового материалов», — рассказал Рубен Аракелян.

Переходу к возведению основных конструкций предшествовал комплекс мероприятий по укреплению и защите здания, к которым СМУ-88 приступило в начале 2024 года. Одной из самых сложных задач стала гидроизоляция объекта от грунтовых вод расположенного рядом озера Кабан. Для ее решения была применена технология струйной цементации грунта Jet2, позволившая сформировать подземный водонепроницаемый контур без рытья траншей. Фундамент здания дополнительно усилили монолитными конструкциями. Рубен Аракелян также оценил качество реставрации исторических фасадов, где поврежденные фрагменты восстанавливаются с использованием дореволюционного кирпича, доставленного с объектов, расположенных в других регионах.

В июне СМУ-88 и банк ДОМ.РФ подписали соглашение об открытии проектного финансирования в сумме 2,3 млрд рублей. Полностью завершить реконструкцию здания планируется к концу ноября 2028 года.

Строгий авторский надзор обусловлен сложностью и уникальностью проекта, впервые представленного в декабре 2023 года на форуме «Казаныш». В основе концепции лежит принцип «здание в здании»: внутри сохраненного исторического периметра XIX века формируется современный объем со стеклянной кровлей. Внутри появятся кафе и рестораны, бутики и апартаменты.

Проект реконструкции неоднократно становился лауреатом различных премий, среди которых «Золотой Трезини», PROESTATE Awards, GOOD INNOVATIONS и другие, а ведущий профильный портал «Архи.ру» охарактеризовал его как «единичный для России».

Напомним, что здание фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» было построено в 1853 году. Первоначально здесь располагалась контора мыловаренного и свечного завода, позднее — техникум, а в годы Великой Отечественной войны — госпиталь.