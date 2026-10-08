Джонатан Альба возглавил «Родину»
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028 года
Испанец Джонатан Альба назначен главным тренером московского футбольного клуба «Родина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028 года.
С начала 2018-го он работал в «Ростове» в штабе Валерия Карпина главным аналитиком. После ухода Карпина в конце февраля 2025 года Альба возглавил ростовский клуб. Также он является помощником Карпина в сборной России.
Напомним, «Родина» объявила об уходе с поста главного тренера испанца Хуана Диаса 21 сентября. 24 сентября Альба покинул «Ростов».
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