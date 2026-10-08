Спрос нефинансовых компаний на валюту в сентябре вырос на 37,7%

Показатель превысил среднее значение за предыдущие 12 месяцев — 1,1 трлн рублей

Фото: Айдар Раманкулов

Спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний в сентябре 2026 года вырос на 37,7% к августу и достиг 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Показатель превысил среднее значение за предыдущие 12 месяцев — 1,1 трлн рублей.

При этом на фоне роста цен на нефть объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в сентябре вырос на 26,1% к августу и составил $23,7 млрд.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, увеличился на 3,3% относительно среднего уровня II квартала 2026 года.

Алсу Сабирзанова