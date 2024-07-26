Минюст России признал издание «BILD на русском»* иностранным агентом

Минюст России признал издание «BILD на русском»* и политолога Илью Матвеева* иностранными агентами, сообщается на сайте министерства.

По оценке Минюста, «BILD на русском»* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также материалы, направленные на формирование негативного образа армии. В пресс-релизе также указано, что издание выступало против СВО и участвовало в распространении сообщений и материалов иноагентов.

В отношении Матвеева* Минюст принял аналогичное решение. Кроме того, ведомство обвиняет политолога в участии в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Также, по информации министерства, Матвеев* является участником проекта, включенного в реестр иноагентов.

В последний раз перечень обновлялся 19 июля. Тогда Минюст внес в список иноагентов пианиста Евгения Кисина*, священника Григория Михнова-Вайтенко* (сына Александра Галича), активиста Дмитрия Цибирева* и бывшего советского разведчика Юрия Швеца*.

Рената Валеева