Трусова выиграла короткую программу на турнире в Казахстане
Дина Хуснутдинова занимает 5-е место
Александра Трусова лидирует после короткой программы на Международном турнире «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. За прокат она получила 77,39 балла, передает РБК.
На втором месте кореянка Ким Ю Чэ (75,99), на третьем — представительница Казахстана Софья Самоделкина (69,45).
Россиянки Дина Хуснутдинова (63,09) и Мария Захарова (58,29) занимают 5-е и 8-е места соответственно. Произвольную программу женщины представят 9 октября.
Ранее сообщалось, что Казань примет первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 16 по 19 октября.
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