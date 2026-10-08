ЦБ выявил манипулирование с облигациями СИБУРа и «Ростелекома»

Нарушения выявлены в сделках между ООО «Завод „Силач“», ООО «Октад», ООО «Ситерра» и гражданами Дмитрием Коромысловым и Евгением Коминым

Фото: Дарья Пинегина

Банк России установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с облигациями СИБУРа и «Ростелекома». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает ТАСС.

Нарушения выявлены в сделках между ООО «Завод „Силач“», ООО «Октад», ООО «Ситерра» и гражданами Дмитрием Коромысловым и Евгением Коминым, которые совместно владеют 100% долей в этих компаниях. В 2025 году они совершали сделки по предварительному соглашению, что привело к существенным отклонениям цены и объема торгов от рыночного уровня.

Коромыслов подавал заявки как по своему счету, так и по счетам «Ситерры» и «Октада», Комин — по счету завода «Силач». Эти действия квалифицированы как манипулирование рынком.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Все участники привлечены к административной ответственности, им направлены предписания о недопущении нарушений. ЦБ также поручил организаторам торговли и профучастникам приостановить операции по их торговым счетам.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, увеличился на 3,3% относительно среднего уровня II квартала 2026 года.

Алсу Сабирзанова