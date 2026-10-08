Миронов предложил заменить НДС на онлайн-покупки пошлиной для мигрантов

По его словам, НДС на зарубежные покупки принесет бюджету лишь 36 млрд рублей в год, но ударит по кошелькам граждан

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил альтернативу налогу на зарубежные онлайн-покупки — обложить денежные переводы мигрантов, передает «Газета.Ru».

По его словам, НДС на зарубежные покупки принесет бюджету лишь 36 млрд рублей в год, но ударит по кошелькам граждан. Вместо этого партия предлагает 3%-ную пошлину на международные переводы мигрантов, которая может дать до 45 млрд рублей.

— Это копейки для бюджета, но ощутимый удар по кошелькам граждан. Мы за пополнение казны, но необязательно залезать людям в карман, — сказал Миронов.

Согласно инициативе Минфина, НДС на зарубежные онлайн-покупки с 2027 года будут уплачивать электронные площадки. Сейчас отдельного НДС нет — действует только таможенная пошлина при превышении порога в €200 или 31 кг.

Ранее сообщалось, что в Минфине предложили изменить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян. Планируемая унификация коснется примерно 6% населения.

Алсу Сабирзанова