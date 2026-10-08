World Gymnastics разрешила и дальше запрещать флаг России на турнирах
Теперь запрет может действовать не только на соревнованиях, распределенных до мая 2026 года, но и на тех, право на проведение которых было получено позже
Исполком Международной федерации гимнастики изменил решение об использовании российской символики на своих турнирах. Теперь запрет на флаг и гимн может действовать не только на соревнованиях, распределенных до мая 2026 года, но и на тех, право на проведение которых было получено позже. Об этом сообщается на сайте организации.
В федерации пояснили, что «гибкость» нужна, если местные ограничения мешают применять стандартные правила World Gymnastics. Ограничения на символику России и Белоруссии могут рассматриваться индивидуально для каждого турнира.
Российские спортсмены уже выступали без флага на чемпионатах Европы и мира по гимнастике, а на ЧМ в Нидерландах также поедут без него. Ограничения введены после начала специальной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты выступят на ЧМ в Нидерландах в нейтральном статусе. Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.
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