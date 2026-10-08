Пловец Пригода победил на этапе Кубка мира в Ташкенте

Это уже вторая победа Пригоды на этой дистанции на нынешнем Кубке мира

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Россиянин Кирилл Пригода выиграл второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Пловец преодолел 100 метров брассом за 55,98 секунды, передает ТАСС.

Это уже вторая победа Пригоды на этой дистанции на нынешнем Кубке мира. На стартовом этапе он показал 56,08 секунды.

Напомним, турнир проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Из России заявлено 32 спортсмена.

Ранее сообщалось, что татарстанская спортсменка Ралина Гилязова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию.

Алсу Сабирзанова