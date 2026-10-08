Новости спорта

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Пловец Пригода победил на этапе Кубка мира в Ташкенте

17:42, 08.10.2026

Это уже вторая победа Пригоды на этой дистанции на нынешнем Кубке мира

Пловец Пригода победил на этапе Кубка мира в Ташкенте
Фото: Реальное время

Россиянин Кирилл Пригода выиграл второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Пловец преодолел 100 метров брассом за 55,98 секунды, передает ТАСС.

Это уже вторая победа Пригоды на этой дистанции на нынешнем Кубке мира. На стартовом этапе он показал 56,08 секунды.

Напомним, турнир проходит в Ташкенте с 8 по 10 октября. Из России заявлено 32 спортсмена.

Ранее сообщалось, что татарстанская спортсменка Ралина Гилязова завоевала серебро на дистанции 50 метров брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию.

Алсу Сабирзанова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортВодные виды спорта

Новости партнеров

Читайте также