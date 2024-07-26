Альберт Суяргулов: «Жду списки злодеев, которые систематически не платят налоги»
Прокурор Татарстана пригрозил разорвать порочный круг должников перед бюджетом
«Если появляются новые неплательщики, нужно понимать почему», — заявил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, обратившись к главе татарстанского УФНС в конце республиканского совещания финансовых, казначейских и налоговых органов. Силовики показали на этот раз впечатляющий результат: «серые дельцы» и «обнальщики» добровольно заплатили в казну более 5 млрд рублей, но фронт работ у правоохранительных органов не сокращается. Промышленность успела «наверстать» отставание в прибыли, но все равно 35 крупных предприятий «потеряли» с начала года 17 млрд рублей. «Не стоит обольщаться результатами: хоть и заработали 240 млрд рублей, но мы же знаем, какая инфляция в стране, какая реальная стоимость денег», — призывал не успокаиваться раис Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Нестабильное поведение»: куда «уплывает» прибыль
Экономика республики, по инерции пострадавшая от международных санкций позднее остальных, почти всю первую половину года работала в «догоняющем» режиме. И похоже, остальное время уйдет как раз на то, чтобы вернуться к пиковым показателям прибыльности 2023 года. Ведь налог на прибыль, как известно, остается одним из основных источников пополнения татарстанской казны, а значит, сборы находятся под пристальным вниманием властей.
Именно его нестабильное «поведение» тревожит Рустама Минниханова с начала года, и на этот раз он снова высказался на этот счет.
— Поступления по налогу на прибыль по итогам первого полугодия снизились на 5,4%», — сообщил раис республики, добавив, что его доля в общем объеме налоговых платежей снизилась до 34% (обычно она достигала 40%). Основным фактором риска стали введенные ограничения в нефтяной отрасли, что сказалось на динамике промышленного производства, добавил Минниханов.
Вслед за ним глава татарстанского УФНС по РТ Марат Сафиуллин уточнил, что поступления налога на прибыль в бюджет РТ снизились в первом полугодии на 4,7 млрд рублей. Если в первом полугодии 2023 года было собрано 88 млрд рублей, то в этом полугодии — только 83,3 млрд рублей по налогу на прибыль, отметил в своем отчете Марат Сафиуллин
Больше всех с начала года снизила отчисления «Татнефть» — на 4 млрд рублей. В разы меньше — «Нижнекамскнефтехим», на 1,5 млрд рублей, ТД «Кама» — около 1 млрд, «Казаньоргсинтез» — на 923 млн рублей. Всего с начала года 35 крупных предприятий «потеряли» 17 млрд рублей.
Оптимистичные прогнозы не сбылись?
Тотальное снижение налога на прибыль связано с пересмотром финансовых итогов налогоплательщиков за 2023 год, заметил Марат Сафиуллин. Их фактическая прибыль оказалась ниже прогнозной, поэтому компании стали подавать декларации к уменьшению сумм исчисленного налога за прошлые периоды. Вообще, сборы по налогу на прибыль начали падать с начала этого года. Так, в первом квартале 2024 года они рухнули на 22,4%. Но постепенно начали выравниваться. По словам Марата Сафиуллина, за пять месяцев снижение сократилось до минус 9,8%, и наконец, по итогам полугодия бизнес вышел в минус на 4,7%.
— Со второго квартала стали нагонять отставание, и к концу года ФНС рассчитывает выправить ситуацию, — обнадежил глава УФНС по РТ.
Но тут другая беда. Количество убыточных предприятий увеличилось, а их совокупный убыток вырос в 1,5 раза — до 25,4 млрд рублей.
Зато процветают банки — у них отчисления по налогу на прибыль выросли до 1,7 млрд, в машиностроении — 0,8 млрд, в торговле — 0,2 миллиарда.
Глава УФНС предупредил бизнес, что выгоднее работать прозрачно, а не прятать деньги. По его словам, недавно разоблачили и организаторов площадки по обналичиванию НДС. «Комиссия» дельцов составляла 12% от возвращенной суммы. Уголовные дела возбуждены в отношении четырех организаторов конвейера по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе обыска изъяты 176 печатей с реквизитами 116 юридических лиц, 35 рутокенов с ЭПЦ и 157 банковских карточек. На этой площадке проводилась оплата за товары и услуги по фиктивным документам. В результате работы правоохранительных органов майнеры согласились доплатить в бюджет более 100 млн рублей.
— Мы продолжим эту работу, думаю, что сумма должна сильно увеличиться, — пообещал Марат Сафиуллин.
С рантье снимают сливки
Абсолютно безоблачная картина вокруг сборов НДФЛ. Их сумма подскочила сразу на 38% — до 73,4 млрд. Для этого есть четыре фактора: рост заработной платы на 20%, начисления НДФЛ с дивидендов, расширение количества рабочих мест почти на 15 тысяч и повышение качества налогового администрирования, не забыл похвалить свою службу глава УФНС. Собственные доходы граждан за год выросли почти в два раза — им придется доплатить 4,8 млрд рублей. Бум покупки недвижимости привел к дополнительному начислению налога на имущество до 9,6 млрд. Кроме того, самозанятые перечислили 1,45 млрд рублей.
Глава ФНС прогнозирует, что переход на прогрессивную шкалу НДФЛ не затронет большинство граждан республики. По его данным, всего 2,1% граждан получили в прошлом году доход в 2,4 млн рублей в год, а плательщиков УСН с выручкой более 60 млн всего 3,4%.
В целом же эффективная модель взаимодействия органов власти республики с федеральным центром и бизнесом позволила не только сохранить вектор развития экономики республики, но и обеспечить рост по большинству налоговых доходов, отметил Сафиуллин. В первом полугодии на территории Татарстана было собрано 710 млрд рублей, из которых 31% остался в республике.
Подводные камни бюджета-2025
В свою очередь глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин предвидит новые сложности, связанные с федеральными новациями. По его мнению, отрицательное влияние на бюджет республики окажут увеличение стандартных налоговых вычетов по НДФЛ и переход налогоплательщиков с общей системы на упрощенную. Кроме того, изменится уровень софинансирования федеральных программ и нацпроектов. Министр прогнозирует, что произойдет снижение федерального софинансирования с 60 до 44% по госпрограммам и с 81 до 57% по нацпроектам к 2027 году.
Подводя красную черту, раис Татарстана призвал не обольщаться результатами.
— Хоть и заработали 240 млрд рублей, но мы же знаем, какая инфляция в стране, какая реальная стоимость денег в стране. Должен быть рост, — нацелил Минниханов, после чего снова вернулся к проблеме налоговой недоимки.
Пас перешел в сторону прокурора Татарстана, когда Минниханов вслух спросил, как так может быть, чтобы висел долг в 3 млрд рублей по НДФЛ, и почему растут долги перед бюджетом.
Добровольно отдали 5 млрд рублей
— Взыскали почти 5 млрд — добровольно отдали после бесед, — ответил прокурор РТ Альберт Суяргулов. — Но темпы снижения не совсем активны — мы плаваем в одном диапазоне. Надо разобраться — мы одних принуждаем к выплате, а потом другие появляются? Если у нас системные неплательщики? Жду от вас списки злодеев, которые систематически не платят налоги. Если появляются новые неплательщики, нужно понимать почему, — обратился он к УФНС по РТ.
При этом Суяргулов настроен бороться с долгами предприятий-банкротов. Самый большой долг у «Гемонта» — в 1 млрд рублей, у КЗСК — почти 600 млн рублей, у строительных компаний «Арслан», «Кит» — около 300 миллионов.
— А что с конкурсными управляющими? Чем они там занимаются, есть ли у них возможность к погашению задолженности? Но, самое главное, надо понять, есть ли у нас возможность привлечения к субсидиарной ответственности владельцев этих бизнесов. Работы много, результатов не так много положительных. На плаву просто держимся. Хотелось бы кратно снижать, — заявил прокурор РТ.
Стоит ждать продолжения?
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.