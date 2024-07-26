Альберт Суяргулов: «Жду списки злодеев, которые систематически не платят налоги»

Прокурор Татарстана пригрозил разорвать порочный круг должников перед бюджетом

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Если появляются новые неплательщики, нужно понимать почему», — заявил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, обратившись к главе татарстанского УФНС в конце республиканского совещания финансовых, казначейских и налоговых органов. Силовики показали на этот раз впечатляющий результат: «серые дельцы» и «обнальщики» добровольно заплатили в казну более 5 млрд рублей, но фронт работ у правоохранительных органов не сокращается. Промышленность успела «наверстать» отставание в прибыли, но все равно 35 крупных предприятий «потеряли» с начала года 17 млрд рублей. «Не стоит обольщаться результатами: хоть и заработали 240 млрд рублей, но мы же знаем, какая инфляция в стране, какая реальная стоимость денег», — призывал не успокаиваться раис Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нестабильное поведение»: куда «уплывает» прибыль



Экономика республики, по инерции пострадавшая от международных санкций позднее остальных, почти всю первую половину года работала в «догоняющем» режиме. И похоже, остальное время уйдет как раз на то, чтобы вернуться к пиковым показателям прибыльности 2023 года. Ведь налог на прибыль, как известно, остается одним из основных источников пополнения татарстанской казны, а значит, сборы находятся под пристальным вниманием властей.

Именно его нестабильное «поведение» тревожит Рустама Минниханова с начала года, и на этот раз он снова высказался на этот счет.

— Поступления по налогу на прибыль по итогам первого полугодия снизились на 5,4%», — сообщил раис республики, добавив, что его доля в общем объеме налоговых платежей снизилась до 34% (обычно она достигала 40%). Основным фактором риска стали введенные ограничения в нефтяной отрасли, что сказалось на динамике промышленного производства, добавил Минниханов.

Вслед за ним глава татарстанского УФНС по РТ Марат Сафиуллин уточнил, что поступления налога на прибыль в бюджет РТ снизились в первом полугодии на 4,7 млрд рублей. Если в первом полугодии 2023 года было собрано 88 млрд рублей, то в этом полугодии — только 83,3 млрд рублей по налогу на прибыль, отметил в своем отчете Марат Сафиуллин

Больше всех с начала года снизила отчисления «Татнефть» — на 4 млрд рублей. В разы меньше — «Нижнекамскнефтехим», на 1,5 млрд рублей, ТД «Кама» — около 1 млрд, «Казаньоргсинтез» — на 923 млн рублей. Всего с начала года 35 крупных предприятий «потеряли» 17 млрд рублей.

Оптимистичные прогнозы не сбылись?

Тотальное снижение налога на прибыль связано с пересмотром финансовых итогов налогоплательщиков за 2023 год, заметил Марат Сафиуллин. Их фактическая прибыль оказалась ниже прогнозной, поэтому компании стали подавать декларации к уменьшению сумм исчисленного налога за прошлые периоды. Вообще, сборы по налогу на прибыль начали падать с начала этого года. Так, в первом квартале 2024 года они рухнули на 22,4%. Но постепенно начали выравниваться. По словам Марата Сафиуллина, за пять месяцев снижение сократилось до минус 9,8%, и наконец, по итогам полугодия бизнес вышел в минус на 4,7%.

— Со второго квартала стали нагонять отставание, и к концу года ФНС рассчитывает выправить ситуацию, — обнадежил глава УФНС по РТ.

Но тут другая беда. Количество убыточных предприятий увеличилось, а их совокупный убыток вырос в 1,5 раза — до 25,4 млрд рублей.

Глава татарстанского УФНС по РТ Марат Сафиуллин уточнил, что поступления налога на прибыль в бюджет РТ снизились в первом полугодии на 4,7 млрд рублей. взято с сайта tatarstan.ru

Зато процветают банки — у них отчисления по налогу на прибыль выросли до 1,7 млрд, в машиностроении — 0,8 млрд, в торговле — 0,2 миллиарда.

Глава УФНС предупредил бизнес, что выгоднее работать прозрачно, а не прятать деньги. По его словам, недавно разоблачили и организаторов площадки по обналичиванию НДС. «Комиссия» дельцов составляла 12% от возвращенной суммы. Уголовные дела возбуждены в отношении четырех организаторов конвейера по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе обыска изъяты 176 печатей с реквизитами 116 юридических лиц, 35 рутокенов с ЭПЦ и 157 банковских карточек. На этой площадке проводилась оплата за товары и услуги по фиктивным документам. В результате работы правоохранительных органов майнеры согласились доплатить в бюджет более 100 млн рублей.

— Мы продолжим эту работу, думаю, что сумма должна сильно увеличиться, — пообещал Марат Сафиуллин.

С рантье снимают сливки

Абсолютно безоблачная картина вокруг сборов НДФЛ. Их сумма подскочила сразу на 38% — до 73,4 млрд. Для этого есть четыре фактора: рост заработной платы на 20%, начисления НДФЛ с дивидендов, расширение количества рабочих мест почти на 15 тысяч и повышение качества налогового администрирования, не забыл похвалить свою службу глава УФНС. Собственные доходы граждан за год выросли почти в два раза — им придется доплатить 4,8 млрд рублей. Бум покупки недвижимости привел к дополнительному начислению налога на имущество до 9,6 млрд. Кроме того, самозанятые перечислили 1,45 млрд рублей.

Бум покупки недвижимости привел к дополнительному начислению налога на имущество до 9,6 млрд. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава ФНС прогнозирует, что переход на прогрессивную шкалу НДФЛ не затронет большинство граждан республики. По его данным, всего 2,1% граждан получили в прошлом году доход в 2,4 млн рублей в год, а плательщиков УСН с выручкой более 60 млн всего 3,4%.

В целом же эффективная модель взаимодействия органов власти республики с федеральным центром и бизнесом позволила не только сохранить вектор развития экономики республики, но и обеспечить рост по большинству налоговых доходов, отметил Сафиуллин. В первом полугодии на территории Татарстана было собрано 710 млрд рублей, из которых 31% остался в республике.

Подводные камни бюджета-2025

В свою очередь глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин предвидит новые сложности, связанные с федеральными новациями. По его мнению, отрицательное влияние на бюджет республики окажут увеличение стандартных налоговых вычетов по НДФЛ и переход налогоплательщиков с общей системы на упрощенную. Кроме того, изменится уровень софинансирования федеральных программ и нацпроектов. Министр прогнозирует, что произойдет снижение федерального софинансирования с 60 до 44% по госпрограммам и с 81 до 57% по нацпроектам к 2027 году.

В свою очередь глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин предвидит новые сложности, связанные с федеральными новациями. взято с сайта tatarstan.ru

Подводя красную черту, раис Татарстана призвал не обольщаться результатами.

— Хоть и заработали 240 млрд рублей, но мы же знаем, какая инфляция в стране, какая реальная стоимость денег в стране. Должен быть рост, — нацелил Минниханов, после чего снова вернулся к проблеме налоговой недоимки.

Пас перешел в сторону прокурора Татарстана, когда Минниханов вслух спросил, как так может быть, чтобы висел долг в 3 млрд рублей по НДФЛ, и почему растут долги перед бюджетом.

Добровольно отдали 5 млрд рублей

— Взыскали почти 5 млрд — добровольно отдали после бесед, — ответил прокурор РТ Альберт Суяргулов. — Но темпы снижения не совсем активны — мы плаваем в одном диапазоне. Надо разобраться — мы одних принуждаем к выплате, а потом другие появляются? Если у нас системные неплательщики? Жду от вас списки злодеев, которые систематически не платят налоги. Если появляются новые неплательщики, нужно понимать почему, — обратился он к УФНС по РТ.

При этом Суяргулов настроен бороться с долгами предприятий-банкротов. Самый большой долг у «Гемонта» — в 1 млрд рублей, у КЗСК — почти 600 млн рублей, у строительных компаний «Арслан», «Кит» — около 300 миллионов.

— А что с конкурсными управляющими? Чем они там занимаются, есть ли у них возможность к погашению задолженности? Но, самое главное, надо понять, есть ли у нас возможность привлечения к субсидиарной ответственности владельцев этих бизнесов. Работы много, результатов не так много положительных. На плаву просто держимся. Хотелось бы кратно снижать, — заявил прокурор РТ.

Стоит ждать продолжения?