Совкомбанк Лизинг и GTS запустили финансирование Foton Galaxy
Совкомбанк Лизинг, GTS и Foton предлагают интересные условия для компаний
Совкомбанк Лизинг совместно с компанией GTS («Глобал Трак Сейлс») и официальным дистрибьютором Foton объявляют о запуске новой программы финансирования для приобретения седельных тягачей Foton Galaxy.
Программа разработана для легкого старта эксплуатации: она существенно снижает финансовую нагрузку за счет льготных ставок, уменьшенного аванса и возможности снижения платежей до 90% в первые месяцы.
Ключевая особенность продукта — гарантированная опция обратного выкупа (buy-back) техники компанией GTS. Безусловная реализация механизма buy-back и полная сохранность предмета лизинга обеспечиваются строгим условием — на протяжении всего срока договора осуществляется контроль за прохождением обязательного планового технического и гарантийного обслуживания на сервисных станциях GTS, а также официальных дилерах Foton. Соблюдение данных условий обеспечивает высокую остаточную стоимость (RV) автомобиля на момент реализации опции buy-back.
Это принципиально новая для рынка программа, которая позволяет в текущих непростых условиях формировать клиентский спрос.
Генеральный директор Совкомбанк Лизинг Алексей Казак отметил:
«Наша программа — это принципиально иное решение для рынка грузовой техники: финансовая гибкость для клиента на старте и гарантия ликвидности актива для всех сторон на сроке лизинга. Контроль за состоянием техники и механизм обратного выкупа со стороны партнера формируют тот уровень надежности, который дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне».
Генеральный директор «Глобал Трак Сейлс» Максим Шишко дополняет:
«Мы с коллегами из Foton и Совкомбанк Лизинг хорошо понимаем, в какой непростой ситуации сейчас находятся перевозчики, и постарались предложить продукт, который поможет пройти этот сложный период с минимальными потерями и продолжить развивать бизнес. Надеемся, что успешная реализация нашей совместной программы задаст рынку новый стандарт и в будущем мы сможем предложить еще больше гибких и клиентоориентированных решений для бизнеса».
Подробнее о программе по ссылке
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