Путин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном на 21%

Об этом президент заявил на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении

Фото: Динар Фатыхов

Российско-иранский товарооборот в 2025 году вырос на 21% и продолжает увеличиваться в 2026-м. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении, передает ТАСС.

— У нас на 21 процент с лишним рост товарооборота за прошлый год. Да и за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется, — сказал Путин.

Напомним, Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом. Пресс-конференция президента России по итогам визита пока не намечается. Мероприятия проходят в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Алсу Сабирзанова