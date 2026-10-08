Путин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном на 21%
Об этом президент заявил на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении
Российско-иранский товарооборот в 2025 году вырос на 21% и продолжает увеличиваться в 2026-м. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении, передает ТАСС.
— У нас на 21 процент с лишним рост товарооборота за прошлый год. Да и за первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется, — сказал Путин.
Напомним, Путин прибыл в Туркменистан с двухдневным визитом. Пресс-конференция президента России по итогам визита пока не намечается. Мероприятия проходят в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.
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