Розничные инвесторы в сентябре вложили 158 млрд рублей в облигации

Самыми доходными инструментами сентября стали акции нефтегазовых и IT-компаний

В сентябре граждане нарастили вложения в российские корпоративные облигации на 158 млрд рублей, почти половина пришлась на секьюритизированные бумаги. Объем размещений таких секьюритизаций вырос за месяц до рекордных 479 млрд рублей, передает ЦБ.

Розничные инвесторы также продолжили вкладываться в БПИФ денежного рынка, а покупки акций сократились до минимума с января 2026 года.

Самыми доходными инструментами сентября стали акции нефтегазовых и IT-компаний. На горизонте 12 месяцев наибольшая полная доходность была у корпоративных облигаций, инструментов денежного рынка и рублевых депозитов.

Ранее сообщалось, что ЦБ выявил манипулирование с облигациями СИБУРа и «Ростелекома». Нарушения выявлены в сделках между ООО «Завод „Силач“», ООО «Октад», ООО «Ситерра» и гражданами Дмитрием Коромысловым и Евгением Коминым.

Алсу Сабирзанова