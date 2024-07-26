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Набиуллина: Центробанк не планирует понижать ключевую ставку в этом году

15:27, 26.07.2024
Набиуллина: Центробанк не планирует понижать ключевую ставку в этом году
Фото: Татьяна Демина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается снижать ключевую ставку до конца года. Об этом она сообщила на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ, пишет РИА «Новости».

— В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году, — заявила она.

В пятницу Банк России впервые в 2024 году повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она составляла 20% годовых. Тогда это было необходимо для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Рената Валеева

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