Набиуллина: Центробанк не планирует понижать ключевую ставку в этом году

Фото: Татьяна Демина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается снижать ключевую ставку до конца года. Об этом она сообщила на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ, пишет РИА «Новости».

— В прошлом месяце мы начали говорить и о том, что готовы повысить ставку при реализации рисков для инфляции. И наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижения ставки в этом году, — заявила она.

В пятницу Банк России впервые в 2024 году повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она составляла 20% годовых. Тогда это было необходимо для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

Рената Валеева