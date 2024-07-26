С 1 августа около 118 тысяч россиян получат повышенную накопительную пенсию
Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. С 1 августа пенсии будут увеличены на 7%, сообщается на сайте фонда.
Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявления. Повышение коснется участников программы софинансирования пенсии. Увеличение размера выплат связано с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.
В Социальном фонде также напомнили, что средний размер накопительной пенсии составляет 1,2 тысячи рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,4 тысячи рублей.
Кроме того, до 1 августа завершится процесс доплат к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года.
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