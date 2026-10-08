Казначейство перечислило в бюджеты РФ 877,6 млрд рублей с начала 2026 года

Из них в бюджеты субъектов РФ — 208,1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казначейство России перечислило в федеральный бюджет 669,5 млрд рублей с начала 2026 года, в бюджеты субъектов РФ — 208,1 млрд рублей. Об этом сообщается в официальных каналах ведомства в соцсетях.

По итогам сентября 2026 года доход от размещения временно свободных средств единого казначейского счета составил 42,7 млрд рублей. Из этой суммы 32,7 млрд рублей зачислено в федеральный бюджет, 10 млрд рублей — в бюджеты субъектов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что за первые три месяца работы Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в бюджет поступило около 34 млрд рублей дополнительных доходов от импорта.

Зульфат Шафигуллин