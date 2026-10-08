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ЦБ: входящие платежи в сентябре выросли на 3,3%

17:24, 08.10.2026

В III квартале рост поступлений составил 0,8%

ЦБ: входящие платежи в сентябре выросли на 3,3%
Фото: Айдар Раманкулов

В сентябре 2026 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, увеличился на 3,3% относительно среднего уровня II квартала 2026 года. Об этом говорится в мониторинге отраслевых финансовых потоков ЦБ.

В III квартале рост поступлений составил 0,8%. Без учета добывающих отраслей, производства нефтепродуктов и сектора государственного управления объем входящих платежей в III квартале вырос на 3,7%.

По данным регулятора, рост платежей в сентябре наблюдался в отраслях потребительского, промежуточного и внешнего спроса. В отраслях внешнего спроса поступления увеличились на 13%, основной вклад внесла добыча сырой нефти и природного газа. В потребительском сегменте рост составил 3,8%, драйверами стали розничная торговля и финансовые услуги. В отраслях промежуточного спроса платежи выросли на 7,9%, а инвестиционного — сократились на 3,1%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В разрезе федеральных округов динамика была разнонаправленной: рост зафиксирован в Центральном и Дальневосточном округах, снижение — в большинстве остальных.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ сохранил список системно значимых банков без изменений. Список из 12 банков остается неизменным с 2021 года.

Алсу Сабирзанова

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