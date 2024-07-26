Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в реновации промышленных мощностей
На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» руководители предприятий показали раису Татарстана Рустаму Минниханову новые проекты в области нефтехимии и композитных материалов.
Замгендиректора АО «Композит» рассказал о разработках компании из Королева — материалах с характеристиками, которые могут быть востребованы на предприятиях нефтехимического комплекса.
По его словам, их термопластичные углепластики на основе полиэфирэфиркетона могут использоваться в производстве герметичных емкостей и крепежей. Рабочая температура может достигать +300°С, а по прочности материал не уступает алюминию.
Технологию производства оксида пропилена в реакции с перекисью водорода представил гендиректор АО «Химтэк Инжиниринг». Их компания способна производить продукцию с меньшими энергозатратами, а в качестве единственного побочного эффекта образуется лишь вода.
Крымский «ЛНК-Композит» предложил к массовому внедрению технологию модификации композитных материалов и создания препрегов на их основе.
Рустам Минниханов отметил, что композитные материалы востребованы в авиационной отрасли, поэтому их продукция может быть интересна местным авиационному и вертолетному заводам.
Гендиректор московской компании рассказал об опыте ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» в сфере промышленной реновации. В ответ на это Минниханов подчеркнул актуальность темы реновации промышленных площадок и добавил, что следует создать рабочую группу, которая проведет обследование предприятий республики и определит, где и что можно сделать в этом направлении.
Прошлое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло 26 июня. Во время него раиса Татарстана переизбрали председателем акционерного общества.
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