Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в реновации промышленных мощностей

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» руководители предприятий показали раису Татарстана Рустаму Минниханову новые проекты в области нефтехимии и композитных материалов.

Замгендиректора АО «Композит» рассказал о разработках компании из Королева — материалах с характеристиками, которые могут быть востребованы на предприятиях нефтехимического комплекса.

По его словам, их термопластичные углепластики на основе полиэфирэфиркетона могут использоваться в производстве герметичных емкостей и крепежей. Рабочая температура может достигать +300°С, а по прочности материал не уступает алюминию.

Технологию производства оксида пропилена в реакции с перекисью водорода представил гендиректор АО «Химтэк Инжиниринг». Их компания способна производить продукцию с меньшими энергозатратами, а в качестве единственного побочного эффекта образуется лишь вода.

Рустам Минниханов заявил, что следует создать рабочую группу, которая проведет обследование предприятий республики и определит, где и что можно сделать в этом направлении. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Крымский «ЛНК-Композит» предложил к массовому внедрению технологию модификации композитных материалов и создания препрегов на их основе.

Рустам Минниханов отметил, что композитные материалы востребованы в авиационной отрасли, поэтому их продукция может быть интересна местным авиационному и вертолетному заводам.

Гендиректор московской компании рассказал об опыте ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд» в сфере промышленной реновации. В ответ на это Минниханов подчеркнул актуальность темы реновации промышленных площадок и добавил, что следует создать рабочую группу, которая проведет обследование предприятий республики и определит, где и что можно сделать в этом направлении.

Прошлое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло 26 июня. Во время него раиса Татарстана переизбрали председателем акционерного общества.

Олег Исаков