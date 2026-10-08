«Нефтехимик» уступил «Авангарду» со счетом 1:0
Единственную шайбу на 12-й минуте первого периода забросил защитник «Авангарда» Михаил Гуляев
«Нефтехимик» на домашней арене проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась с минимальным счетом — 1:0.
Единственную шайбу на 12-й минуте первого периода забросил защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. Больше счет в матче не менялся.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях против «Салавата Юлаева» 12 октября. «Авангард» 10 октября сыграет в Астане с «Барысом».
Ранее сообщалось, что капитан «Нефтехимика» признан лучшим нападающим сентября в КХЛ. За прошлый месяц хоккеист нижнекамцев набрал 13 очков (4+9) в 11 матчах.
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