Истребитель Су-27 «отогнал» от границы России группу военных самолетов Британии

Фото: Максим Платонов

Истребитель ВКС России Су-27 предотвратил нарушение государственной границы самолетом-разведчиком RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» британских ВВС над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны страны.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от российской границы. Полет Су-27 при этом выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России допущено не было.

В воскресенье российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приблизились к государственной границе над Баренцевым морем.