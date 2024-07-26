Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%
ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки
Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 26 июля.
— Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, — объяснили такое решение в ЦБ.
В регуляторе подчеркнули, что будут оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее пройдет 13 сентября.
— Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5—7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — добавили в ЦБ.
Возможное увеличение ключевой ставки ранее прогнозировали эксперты.
Ставка оставалась неизменной с декабря 2023 года
В начале 2023-го ключевая ставка была на уровне 7,5%. Повышение произошло в августе — сначала до 8,5%, потом до 12%. Далее ставка росла до декабря — 15-го числа ее увеличили до 16% и до сегодняшнего дня она не менялась.
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых.
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