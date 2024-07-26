Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%

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ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров 26 июля.

— Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее, — объяснили такое решение в ЦБ.

В регуляторе подчеркнули, что будут оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее пройдет 13 сентября.

— Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5—7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — добавили в ЦБ.



Возможное увеличение ключевой ставки ранее прогнозировали эксперты.

— Основная дискуссия развернется о повышении ключевой ставки до 17% или 18%, возможен и промежуточный вариант — 17,5%. Более вероятным представляется — 18%. В пользу такого варианта говорит значительное отклонение инфляции в мае — июне от базового прогноза ЦБ, существенное повышение инфляционных ожиданий населения за последние три месяца и незамедляющийся рост кредитования, — говорила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ставка оставалась неизменной с декабря 2023 года

В начале 2023-го ключевая ставка была на уровне 7,5%. Повышение произошло в августе — сначала до 8,5%, потом до 12%. Далее ставка росла до декабря — 15-го числа ее увеличили до 16% и до сегодняшнего дня она не менялась.

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

Дарья Пинегина